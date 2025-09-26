Думаете, на Netflix уже не осталось открытий? Эти 5 фэнтези-сериалов докажут обратное

Тайну раскрыли фанаты: кто станет главным врагом Мандалорца и Грогу в новых «Звёздных войнах»

Наконец-то раскроется обман, в который мы верили с 2007 года: «Я — легенда 2» покажет другой финал и новый мировой порядок

Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс

Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

Оставьте «Орудия»: топ-5 самых жутких фильмов ужасов за последние 5 лет, которые страшно смотреть в темноте

Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра

Как три пальца об асфальт: почему в «Голодных играх» показывают именно такой жест рукой — нормально пояснили лишь в книге

Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом