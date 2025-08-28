Меню
Расписание сеансов Эники-Беники, 28 августа 2025 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:55
Киноквартал
Ясенево
2D
20:25
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
20:15
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
20:30
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
15:40 от 550 ₽ 19:45 от 550 ₽ 21:50 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
15:35 от 850 ₽ 20:00 от 850 ₽ 22:05 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:40 от 480 ₽ 12:30 от 590 ₽ 14:40 от 980 ₽ 17:00 от 640 ₽ 19:15 от 980 ₽ 21:30 от 640 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
