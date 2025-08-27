Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Диспетчер Расписание сеансов Диспетчер, 2024 в Москве 27 августа 2025

Расписание сеансов Диспетчер, 27 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
ср 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Диспетчер»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
15:25 от 250 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:05 20:45
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
13:05 от 1000 ₽ 20:05 от 600 ₽ 22:30 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
20:20 от 620 ₽
2D, VIP
23:40 от 1320 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
17:20 от 330 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
20:55 от 390 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
19:20 от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
17:00 от 300 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
21:15 от 390 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:50
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:45 от 440 ₽ 20:20 от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:50 от 600 ₽ 21:50 от 1100 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:00 от 420 ₽ 20:20 от 550 ₽ 22:40 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:35 от 400 ₽ 19:30 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:10 от 520 ₽ 22:00 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:15 от 550 ₽ 19:50 от 550 ₽ 21:20 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:45 от 580 ₽ 20:30 от 600 ₽ 22:20 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
14:55 от 400 ₽ 19:50 от 520 ₽ 21:50 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
19:50 от 500 ₽ 22:20 от 500 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Как создавали сцену с поездом в «Назад в будущее 3»: динамит, миниатюры и обманка для зрителей (фото)
Почему Каневский снялся «топлес» в «Бриллиантовой руке»: случайность на съемках, которую Гайдай превратил в находку
«Чистые руки»: краткое содержание сериала за 120 секунд — чтобы потом не тратить 10 часов 36 минут впустую
Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий
«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика
«Не воспринимаю как ленту о зомби»: создатель «Войны миров Z» пояснил, чем его нежить отличается от прочих «ходячих»
С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше
«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа
Редкий турдизи, где героиня ломает жанровые рамки: «Меня зовут Фарах» заслуженно получил 8 баллов — реплики разбирают на цитаты
Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10
Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше