Фильмы
Диспетчер
Расписание сеансов Диспетчер, 2024 в Москве
8 сентября 2025
Расписание сеансов Диспетчер, 8 сентября 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Диспетчер»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Помощь с билетами
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:50
от 900 ₽
13:20
от 500 ₽
15:45
от 500 ₽
18:10
от 550 ₽
20:35
от 550 ₽
21:55
от 550 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:20
от 500 ₽
16:40
от 380 ₽
22:35
от 600 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
23:40
от 520 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
20:30
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
16:55
от 450 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
13:15
от 380 ₽
17:50
от 400 ₽
21:05
от 350 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
20:40
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:10
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
18:05
от 500 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:25
от 470 ₽
15:50
от 520 ₽
20:20
от 570 ₽
