В «нулевых» эти песни были рингтонами на всех мобильниках: названа самая популярная музыка из фильмов и сериалов

8 секунд «Истории игрушек» рисовали целую неделю: как создавался культовый проект, на который Стив Джобс поставил все

Из Румынии пришлось уехать подальше: где снимали 2 сезон «Уэнсдей»?

«Как бычок на веревочке»: зачем Раисе из «Любовь и голуби» был нужен Кузякин, и почему Надя его простила — объясняет психолог

В фильме прояснили, но не до конца: откуда в «Гарри Поттере» взялся Василиск и почему он спал в Тайной комнате долгие сотни лет

Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»

Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама

Не «позорище с Безруковым», а достойная комедия: пересмотрел «Джентльмены, удачи!» спустя годы и понял — фильм точно не заслужил рейтинга 3.0

Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)

Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно