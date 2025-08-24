Меню
Расписание сеансов Заклятие. Последний ритуал, 2025 в Москве 24 августа 2025

Расписание сеансов Заклятие. Последний ритуал, 24 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 19 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
18:25
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
17:35 от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
18:45 от 850 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
23:15
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:50 от 840 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:30
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
