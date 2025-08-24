Меню
Фильмы
Заклятие. Последний ритуал
Расписание сеансов Заклятие. Последний ритуал, 2025 в Москве
24 августа 2025
Расписание сеансов Заклятие. Последний ритуал, 24 августа 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
18:25
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
17:35
от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
18:45
от 850 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
23:15
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:50
от 840 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:30
