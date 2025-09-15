Что такое осень? Это фильмы! Угадайте 6 советских лент только по кадру с листвой и туманом (тест)

Настоящим Смурлам помогли вообще не Уоррены: реальная история из «Заклятия 4» произошла еще в 80-е

Карл! Где логика? Нейросеть пересмотрела всех «Терминаторов» и нашла 5 вопиющих ляпов, которые меняют понимание всей истории

Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки

Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю

Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы