Киноафиша Фильмы Заклятие. Последний ритуал Расписание сеансов Заклятие. Последний ритуал, 2025 в Москве 26 сентября 2025

Расписание сеансов Заклятие. Последний ритуал, 26 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 24 Завтра 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:20 от 350 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
