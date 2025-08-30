Сулейман распустил гарем ради Хюррем? Эта романтическая история оказалась ложью — историки знают, как было на самом деле

Секретные хиты Netflix: 10 международных сериалов, которые рвут рейтинги по всему миру

В каких банях снимали «Брат-2»? Здесь парились не только Данила Багров, но и Пушкин с Маяковским

Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»

«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль

«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»

Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку

В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя

Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной

Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков