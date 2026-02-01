Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается

Эти 3 аниме будто списаны с советских мультиков: даже у Тоторо нашли прототипа

Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером

«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали

В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец

Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)