Киноафиша Фильмы Детка на драйве Расписание сеансов Детка на драйве, 2025 в Москве 30 октября 2025

Расписание сеансов Детка на драйве, 30 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
чт 30 пт 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Как купить билеты на сеанс фильма «Детка на драйве»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:45 от 620 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:10 21:50
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:40
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:50
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
18:20 21:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
22:20
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:40 23:30
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
22:40 23:40
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
