«Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»

Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?

Тайлера Дердена цитировали бы в Reels: 3 культовых романа, которые точно стоит переснять по-современному

До «Интерстеллара» был он: блокбастер СССР с оценкой 7.2 научил Голливуд делать фантастику – даже Лукас глянул и снял «Звездные войны»

«Будто перенесся в 1941-й»: лишь один российский фильм о войне в США сравнивают со «Спасти рядового Райана» и «Иди и смотри» одновременно

Плохие новости для фанатов «Трассы»: второй сезон придется ждать еще очень долго

Хит Кэмерона из 90-х мог стать франшизой — собрал в прокате больше «Терминатора»: но идею продолжения зарубили на корню

Произнес две фразы и растворился как дым: в «Узнике Азкабана» появился герой, которого не было в книгах – и о его судьбе фанаты спорят до сих пор

Ноябрь в режиме «сериаломарафона»: выходят не только «Очень странные дела» — впереди еще три громкие премьеры

Эта деталь из «Уэнсдэй» напрямую вдохновлена Стивеном Кингом — фанаты «Оно» догадаются, о чем речь