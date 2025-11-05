Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8

Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ

Аня снова читает мысли, Лойд — безбожно врет: стартовал 3 сезон «Семьи шпиона» - тут найдете расписание всех серий

Тому Крузу этот боевик принес 7.9 на IMDb, а сколько наберут японцы? Легендарный фильм получит свое аниме – и мы сейчас не про «Миссия невыполнима»

Их зрители точно запомнят на всю жизнь: топ-5 самых страшных злодеев из хорроров, которые не дадут спать пару ночей

«Самая худшая»: 135-я серия «Маши и Медведя» собрала 14 миллионов просмотров — и столько же разъяренных зрителей

Netflix закинул удочку и зрители клюнули: у фанатов «Игры в кальмара» общий сбор — фильм о выживании стремительно набирает популярность

Ноябрь будет не про дожди, а про премьеры: сразу два российских хита вернутся с новыми сезонами — ждали не один год

Кобзона в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» помнят многие: а спорим, вы не замечали 6 других музыкантов в кино СССР? (фото)

«Посмотрели на одном дыхании»: 3 сериала не уступают в масштабе «Хроникам русской революции» – у № 3 рейтинг 8.4