Колесников и Устюгов на фоне нуарного Петербурга: НТВ готовит новый детективный хит — будет бомба

На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)

После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52

Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам

Его дело засекречено в архивах МВД: сколько лет Михаилу Шибанову из «Первого отдела» на самом деле

Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу

Главная загадка 1 сезона «Гачиакуты»: кто настоящий отец Рудо — Регто спас его от домашнего тирана

Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит

Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят

«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции