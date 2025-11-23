Меню
Фильмы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
10 декабря 2025
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
вс
23
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:30
от 660 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
19:30
от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
18:00
от 660 ₽
20:25
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:00
от 660 ₽
21:25
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
19:30
от 580 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
19:00
от 580 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
18:00
от 630 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
18:00
от 720 ₽
20:25
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
12:35
от 660 ₽
15:00
от 660 ₽
17:25
от 720 ₽
19:50
от 720 ₽
22:15
от 720 ₽
00:40
от 720 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
Наш папа - Дед Мороз!
Отзывы
2024, Россия, комедия, драма
