Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке

Черепашки возвращаются «вживую», Соник расширяет вселенную, а «Топ Ган» снова взлетает — что готовит Paramount зрителям до 2028 года

Копейкин и Зулькарнаев снова вместе после «Слова пацана»: почему новый триллер «Пропавший» уже называют самым мрачным проектом 2026 года

Микс «Леона» и сказок Гримм: фэнтези-хоррор от создателя «Ганнибала» получил 93% свежести – вот как посмотреть в России одними из первых

Нет никакого Вжика, Рокфора и Гаечки: жизнь разделилась на «до» и «после» — настоящие имена героев Disney звучат совсем по-другому

«Поменять не успели»: почему «Человек с бульвара Капуцинов» так называется – ответом служит сиквел с жалким рейтингом 1.3

Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть

Премия Джоффри Баратеона: 5 главных мерзавцев «Дома Дракона» - так и хочется треснуть

«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»