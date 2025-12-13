Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек-бензопила. Фильм: История Резе Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Москве 28 декабря 2025

Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 28 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 13 Завтра 14 пн 15 вт 16 ср 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
14:45 от 450 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ
«Уэнсдей» возвращается, но не скоро: что уже известно о 3 сезоне и съемках в Ирландии — собрали все слухи в одном тексте
Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени»
Пьете кофе с сахаром и молоком? Многое теряете! Хюррем из «Великолепного века» брала 2 других продукта – становилось в разы вкуснее
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO
«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше