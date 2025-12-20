Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек-бензопила. Фильм: История Резе Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Москве 1 января 2026

Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 1 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 20 Завтра 21 пн 22 вт 23 ср 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
16:00 от 380 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
16:00 от 320 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
«Приготовьте платки»: Гейтен Матараццо — о смерти героев в финале «Очень странных дел» (1 января 2026 года уже близко)
32 серии и премьера осенью 2026 года: второй сезон «Дуплета» уже снимают — дуэт как Брагин и Шибанов, только в юбках
Когда Брагин и Шибанов ещё ненавидели друг друга: Колесников и Жарков хотят снять приквел «Первого отдела», но реально ли это?
«Созданный на небесах» мюзикл СССР 50 лет держит оценку 8.0: не зря за участие Гурченко выпросила квариру, а Миронов – спиннинг
О чем будет 8-й сезон «Невского»: главный герой мертв, но не грустите – создатели уже дали «жирный» намек
От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать
Только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шапкам: от шикарной ушанки до скромной вязаной (тест)
Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)
У «самой яркой» новинки Netflix всего 6 серий – и не хуже «Йеллоустоуна»: «мастерски поданному вестерну» не зря ставят 8 на IMDb
Тест ко дню рождения Елизаветы Боярской: вспомните 6 фильмов с актрисой по кадру – свежий «Тоннель» не ждите, слишком просто
В России пересобрали «Снежную королеву» по формуле «Малефисенты»: новый фильм за 700 млн родился из-под пера автора «Холопа»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше