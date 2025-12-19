Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу»

Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»

Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки

«Пропаганда!»: эту драму с Куравлевым реальные военные презирают – чиновники СССР краснели и не хотели пускать в прокат

Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться

Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам

Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент