Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек-бензопила. Фильм: История Резе Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Москве 12 января 2026

Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 12 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7 чт 8 пт 9 сб 10 пн 12 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
17:00 от 450 ₽ 22:00 от 400 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
«В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть
Не только спин-офф «Игры престолов» от HBO: 10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2026 году
Авторы «Маши и Медведя» собрали 1 час чистого смеха: самые смешные серии в одном выпуске — там уже 272 114 706 просмотров
«Подчистили весь фильм»: из новых «Приключений Шурика» Минкульт вырезал целых полчаса – есть лишь один способ увидеть комедию целиком
Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)
Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр
Что означает слово «Дракула»: экранизаций снято много, а о происхождении имени знают не все – такое было у реального правителя
Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»
«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)
Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона
Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше