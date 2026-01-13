Меню
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 16 января 2026 в Москве

Сегодня 13 Завтра 14 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21 пт 23 сб 24 пн 26 вт 27
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
13:20 от 250 ₽ 19:25 от 250 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
14:45 от 500 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D, SUB
20:50 от 290 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
14:00 от 240 ₽ 21:25 от 450 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
12:35 от 250 ₽ 21:05 от 380 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
16:50 от 280 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
22:10 от 530 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
20:55 от 570 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
21:25 от 520 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
12:50 от 800 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D, SUB
00:15 от 720 ₽
