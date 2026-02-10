Меню
Фильмы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Москве
13 февраля 2026
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 13 февраля 2026 в Москве
Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Москино Вымпел
Свиблово
2D
14:55
от 240 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
13:00
от 240 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
20:05
от 320 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
16:30
от 370 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
