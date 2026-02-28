«Тьфу, деревня!»: вы точно 100 раз пересмотрели «Любовь и голуби», если ответите на 5/5 вопросов (тест)

Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта

Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы

«Рожа от сохи»: почему Меньшов не стал играть Гошу в «Москва слезам не верит», хотя очень хотел

СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа»

Шибанов + Брагин = успех: рейтинг «Первого отдела» улетел в космос, в чем секрет популярности?

Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»

Красноармейцы летят на Марс: задолго до Кэмерона и аниме в СССР сняли свою «Аэлиту»