Вместо реальной колонии — «заброшка», где раньше были вампиры: где снимали сериал «Мотай!»

Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее

Если включите эти тру-крайм-сериалы, заснуть уже не получится: 3 истории, от которых побегут мурашки

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

64 миллиона зрителей и «капуромания»: этот хит Болливуда первым покорил советский прокат

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

Они нравятся не только детям: кто из «Трех богатырей» ваш идеальный тип — Илья, Алеша или Добрыня (тест)

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять