Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 2025 в Москве

Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 2025 в Москве

Завтра 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
15:00 от 350 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
16:00 от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
12:00 от 390 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:10 от 240 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
18:00 от 400 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
