Киноафиша Фильмы Лёша из Лавры. Погребающий странных Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 2025 в Москве 22 августа 2025

Расписание сеансов Лёша из Лавры. Погребающий странных, 22 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Как купить билеты на сеанс фильма «Лёша из Лавры. Погребающий странных»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:20 от 300 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
