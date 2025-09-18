С твердой девятки докатились до 4 на IMDb: 5 самых худших серий «Игры престолов» по рейтингу

Дело было не в убийстве Мухи: почему Каверин на самом деле сразу возненавидел Сашу Белого

Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах

«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР

До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)

Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году

«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала

По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло

«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР