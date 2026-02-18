Задолго до «Слова пацана» в России уже выходил похожий сериал: 8 серий и рейтинг 7,5

«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны»

3 млрд за первый фильм и почти 4 за второй: в «Холопе 3» Прилучный и Асмус отправятся к Петру I, а что будет делать Бикович? (видео)

Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе

Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами

Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя