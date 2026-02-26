«Невский» — это не только сериал про полицию, Семенова и Архитектора: в России в 2024 году вышел одноименный мультсериал с богатырями

С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители

«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100

Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»

Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)

А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь

«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)

От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»

415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах

32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки