Не только Хюррем из «Великолепного века»: 3 турецких актрисы, которые свободно говорят по-русски

Гуля в «Fallout» я полюбила с первой серии: он хоть и злодей, но у него есть огромный плюс

На этих 2 книгах режиссеры годами ставили «крест»: но все же их экранизировали — пусть и не без минусов

Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку

Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать

Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»