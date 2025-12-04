От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер)

42 660 613 просмотров — и это только начало: почему 81-я серия «Маши и Медведя» «Что внутри?» до сих пор вирусит по всему миру

«Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене»

Зрителям пустили пыль в глаза: Махидевран приходилась султану вовсе не женой – авторы «Великолепного века» правду знали, но переврали

А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду

«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов

«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

На Западе чуть не экранизировали самый популярный постапокалипсис из России: предлагали миллиард, но в итоге отказались

Милляр, освободите трон: как актер-полиглот и любимец Тарковского отжал статус главной ведьмы СССР у Бабы-Яги