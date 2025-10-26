«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится

22-й сезон «Анатомии страсти» начался с потерь: почему на самом деле ушла Амелия и когда она вернется

Основано на романе Мишеля Бюсси: свежий детективный сериал цепляет с первой минуты – о матери, которая встречает копию мертвого сына

«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается

«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз

Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности

«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма

Заворотнюк – не единственная потеря: 5 актеров «Моей прекрасной няни», которых уже нет в живых – заметили жуткое совпадение?

Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы

Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом