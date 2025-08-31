Что за чертовщина? Мистика на съемках «Великолепного века»: актрисам снились покойные героини, техника отказывалась работать, люди умирали

Уже 100 раз пересматривали фильм «Москва слезам не верит»? Но явно не заметили намек, что Люда могла быть любовницей Гоши

Как «Белый лотос» только мрачнее: до премьеры «Эдема» остались считанные дни

Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр

Из пятого «Индианы Джонса» почти убрали одного из ключевых персонажей — все разрешилось чуть ли не в последнюю минуту

Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney

«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона