Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Астрал. Зеркала
Расписание сеансов Астрал. Зеркала, 2024 в Москве
8 октября 2025
Расписание сеансов Астрал. Зеркала, 8 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Зеркала»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
22:10
от 500 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
23:50
от 250 ₽
Балтика
Сходненская
2D
22:45
от 399 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:45
от 500 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
23:55
от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
21:35
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
18:15
от 660 ₽
23:10
от 660 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
22:45
от 630 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:10
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
21:40
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
18:00
от 2750 ₽
22:10
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
23:00
от 550 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
21:25
от 510 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
21:30
от 510 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
23:35
от 430 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
23:20
от 420 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
22:00
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
22:55
от 590 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:40
от 610 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:00
от 1170 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
22:50
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
23:50
от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
22:40
от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
22:45
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:40
от 650 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
23:40
от 620 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
23:10
от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:10
от 570 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
23:45
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Не только советская классика, но и голливудские хиты: нашли все отсылки к фильмам и сериалам в «Маше и Медведе»
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Не только про следы и варенье: для «Маши и Медведя» сочинили 50 песен, но именно эти 5 попали в самое сердце
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667