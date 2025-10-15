Новое «Паранормальное явление»? Эта премьера октября уже напугала критиков на RT

В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце

8 самых ожидаемых фильмов осени-зимы 2025, ради которых люди скачками будут нестись с работы

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей

Да кто такой этот ваш Джокер? Отвечаем на главные вопросы к финалу 3 сезона «Алисы в Пограничье»

«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»

Идеальный спин-офф: уже в октябре выходит второй сезон «Времени приключений» — Фионна и Кейк в деле

Нет тела — нет дела: убил ли Егерь певицу в «Лихих», и зачем в конце 4 серии показали Гагарина?

Даже $2,9 миллиарда не спасают: Кэмерон готовится к худшему — на третьей части «Аватар» может заглохнуть

Что случилось с мамой Айры в аниме «Дандадан»: и причем тут жуткая женщина в красном — объясняем связь героинь