Киноафиша
Фильмы
Чарли чудо-пёс
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Москве
3 февраля 2026
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 3 февраля 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
29
пт
30
сб
31
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Чарли чудо-пёс»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:30
от 400 ₽
11:15
от 400 ₽
13:10
от 400 ₽
16:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
14:00
от 660 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
12:25
от 620 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:50
от 660 ₽
15:35
от 660 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
12:45
от 470 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
10:20
от 500 ₽
11:10
от 400 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
11:40
от 120 ₽
15:10
от 320 ₽
18:45
от 350 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 390 ₽
14:20
от 570 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:35
от 320 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
12:15
от 460 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:40
от 300 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
10:00
от 320 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
12:10
от 420 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
10:00
от 370 ₽
11:50
от 420 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
10:05
от 320 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
10:40
13:30
16:10
Победа
Пролетарская
2D
10:00
от 300 ₽
16:30
от 450 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
14:45
от 450 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:15
от 450 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:40
от 250 ₽
12:35
от 250 ₽
15:20
от 250 ₽
17:45
от 250 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 250 ₽
14:35
от 250 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:30
от 250 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:15
от 250 ₽
14:45
от 250 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:40
от 250 ₽
13:15
от 250 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:25
от 250 ₽
12:25
от 250 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:10
от 220 ₽
13:50
от 220 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50
от 250 ₽
12:40
от 250 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40
от 250 ₽
13:00
от 250 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:30
от 250 ₽
12:45
от 250 ₽
14:35
от 250 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:35
от 460 ₽
