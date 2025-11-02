После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52

Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора

Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»?

Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам

«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде

«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции

Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит

Гильермо дель Торо уже знает, чем займется после «Франкенштейна» — режиссер хочет переснять еще одну готическую классику

До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном

Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х