50 млн просмотров и 201 млн часов за неделю: 2 сезон «Уэнсдей» бьет рекорды Netflix, а новый трейлер обещает самый жуткий поворот (видео)

Самый летний тест: догадайтесь о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом

Зря мы ждали от «Няни Оксаны» чего-то нового: судя по трейлеру, получим копию «Моей прекрасной няни»

От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь

В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной

Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало

«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах

«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться

Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)

Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко