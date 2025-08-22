Меню
Фильмы
Семь дней Пётра Семёныча
Расписание сеансов Семь дней Пётра Семёныча, 2025 в Москве
22 августа 2025
Расписание сеансов Семь дней Пётра Семёныча, 22 августа 2025 в Москве
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
20:00
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
19:00
от 770 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
20:00
от 380 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:30
от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:30
от 570 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
20:00
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
20:00
от 370 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
18:00
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00
от 600 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:00
от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:30
от 580 ₽
