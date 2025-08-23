«Чужой: Земля» вернул ксеноморфа в игру: зрители в панике ищут, где смотреть, но мы знаем, какой сайт включить

Волосы дыбом от этой жуткой теории, но все будто сходится: фанаты заподозрили милую Фиону в каннибализме

«Где наши привычные менты?»: у этой серии «Невского» неспроста самый низкий рейтинг среди зрителей

«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться

5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)

В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной

От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь

«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше

Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко