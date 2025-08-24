Меню
Фильмы
Семь дней Пётра Семёныча
Расписание сеансов Семь дней Пётра Семёныча, 2025 в Москве
24 августа 2025
Расписание сеансов Семь дней Пётра Семёныча, 24 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Семь дней Пётра Семёныча»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
20:00
от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
19:00
от 940 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
20:00
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
18:30
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
18:30
от 640 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
20:00
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
20:00
от 410 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
18:00
от 540 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
17:00
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
18:00
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
19:00
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
18:30
от 630 ₽
