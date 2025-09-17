Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Семь дней Пётра Семёныча
Расписание сеансов Семь дней Пётра Семёныча, 2025 в Москве
17 сентября 2025
Расписание сеансов Семь дней Пётра Семёныча, 17 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Семь дней Пётра Семёныча»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:00
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Это меняет все: кто отец Ксавье в «Уэнсдэй» и почему третий сезон может перевернуть сюжет
8 секунд «Истории игрушек» рисовали целую неделю: как создавался культовый проект, на который Стив Джобс поставил все
Точно лучше Гоши: почему Кате надо было оставаться с Рудиком в финале «Москвы слезам не верит»
«Как бычок на веревочке»: зачем Раисе из «Любовь и голуби» был нужен Кузякин, и почему Надя его простила — объясняет психолог
Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо
Не «позорище с Безруковым», а достойная комедия: пересмотрел «Джентльмены, удачи!» спустя годы и понял — фильм точно не заслужил рейтинга 3.0
Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно
Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)
В фильме прояснили, но не до конца: откуда в «Гарри Поттере» взялся Василиск и почему он спал в Тайной комнате долгие сотни лет
«Дурака» Быкова критики признали лучшим российским кино, но современные зрители с этим не согласны явно — нашли 3 серьезных «косяка»
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667