Киноафиша
Фильмы
Жатва
Расписание сеансов Жатва, 2024 в Москве
19 октября 2025
Расписание сеансов Жатва, 19 октября 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
21:45
от 500 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00
от 880 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
19:00
от 800 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
19:00
от 940 ₽
