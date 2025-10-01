Меню
Расписание сеансов Альтер, 2025 в Москве 1 октября 2025

Расписание сеансов Альтер, 1 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:30 21:30
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
21:55 от 600 ₽ 22:10 от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:40 13:50 18:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:20 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:25 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:30 15:25 16:40 19:15 21:45
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
22:10 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:50 от 500 ₽ 22:20 от 500 ₽
