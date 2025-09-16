Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пункт назначения: Смертельная игра Расписание сеансов Пункт назначения: Смертельная игра, 2025 в Москве

Расписание сеансов Пункт назначения: Смертельная игра, 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пункт назначения: Смертельная игра»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
20:00 от 620 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Зря мы ждали от «Няни Оксаны» чего-то нового: судя по трейлеру, получим копию «Моей прекрасной няни»
Самый летний тест: догадайтесь о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом
8,1 на IMDb и 97% «свежести» на RT: «Убийства в одном здании» возвращается с 5 сезоном — тут найдете полное расписание серий
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)
«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше