В «Бесконечной крепости» Танзиро не просто так выкрикивает имя Аказы: в этом жесте — весь смысл аниме

Он смотрел на жену и думал про королеву: кем на самом деле была Маргарита из «Мастера и Маргариты»

Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит

Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни

Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом

Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов

Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс

Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)

Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите