Звезда «Игры в кальмара» превращается в серийного убийцу после увольнения: почему стоит посмотреть «Метод исключения» 2025 года

«Полярный» зря пообещал остановиться на 5 сезоне: уже начались съемки 6-го — и вот что ждет зрителей

Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант

Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)

Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной