Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
GOAT: Мечтай по крупному
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Москве
8 марта 2026
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 8 марта 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
Формат сеанса
Все
3D
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «GOAT: Мечтай по крупному»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:15
12:20
15:50
Киноквартал
Ясенево
2D
16:35
от 650 ₽
3D
12:20
от 550 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
16:35
от 450 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:30
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
12:20
от 300 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
12:35
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
13:00
от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:05
от 480 ₽
15:15
от 690 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:50
от 750 ₽
17:10
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Шикарный французский детективный сериал, который держит до финала: всего 6 серий — и ни одной лишней
Пока мечтаю о «Прыгунах», посмотрела другой мультфильм Pixar: один из лучших, которые я видела
История интереснее «Первого отдела»: 8 серий проглотила за один выходной — здесь и драма, и детектив, и комедия
На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3»
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке
Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым
«Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда
Зашла на Кинопоиск из-за «Ландышей», а застряла на другом сериале из топ-5: СССР, одна фабрика и три судьбы — ни один поворот не угадаешь
«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах
Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут
«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667