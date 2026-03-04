Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Москве 10 марта 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 10 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «GOAT: Мечтай по крупному»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Шикарный французский детективный сериал, который держит до финала: всего 6 серий — и ни одной лишней
Не только Вера Брагина из «Первого отдела»: Елену Вожакину обожаю в мини-сериале «Клуб обманутых жен», и вот почему
Отвлечься от «Первого отдела» легко: всего три серии новой экранизации детектива Агаты Кристи от Netflix порадовали не меньше
Тест по «Афоне» – это вам «не мелочь по карманам тырить»: вспомните, каких цитат не было в фильме
Хихи-хаха-тест для знатоков лучших советских комедий: я с первой попытки прошел на 3/5 – сможете лучше?
Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым
Зашла на Кинопоиск из-за «Ландышей», а застряла на другом сериале из топ-5: СССР, одна фабрика и три судьбы — ни один поворот не угадаешь
Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут
ДиКаприо не считает себя «настоящим мужиком» из-за русских женщин: высказался о них так, что берет гордость
Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев
«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше