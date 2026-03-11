Меню
Фильмы
GOAT: Мечтай по крупному
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Москве
12 марта 2026
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 12 марта 2026 в Москве
Вся информация о мультфильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:35
Киноквартал
Ясенево
2D
12:50
от 450 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:15
от 350 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
14:20
от 350 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:25
от 650 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
13:20
от 670 ₽
