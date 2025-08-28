Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ведьмина доска Расписание сеансов Ведьмина доска, 2024 в Москве 28 августа 2025

Расписание сеансов Ведьмина доска, 28 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ведьмина доска»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
20:00 от 600 ₽ 22:10 от 1100 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:40 от 520 ₽ 23:20 от 520 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:50 от 520 ₽ 22:20 от 520 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Помните фразу Коли про самолет в «Москве слезам не верит»? Зрители только спустя десятилетия догадались, что с ней не так
Многие слышали, что Миядзаки ненавидит «Властелина колец»: мы разобрались и выяснили, как возник этот фейк
Почему в «Атаке титанов» три смерти похожи как близнецы — и что это значит для Жана, Райнера и Флока
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше